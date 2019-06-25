Возле деревни внутри МКАД вспыхнул крупный пожар

Возле деревни Терехово на западе Москвы загорелся лес. Площадь пожара превысила один гектар (10 тысяч квадратных метров), ему присвоена вторая категория сложности, пишет Telegram-канал Baza.

Сейчас на месте возгорания работают пожарные, но из-за сильного ветра им тяжело сдерживать пламя. Тушение пожара усложняет и то, что ближайший источник воды находится в 500 метрах, а гидрантов для ее забора нет, поэтому воду приходится возить. На земле огонь тушат восемь единиц техники, также привлечены два вертолета Ка-32 московского авиационного центра.

Жителей деревни начали эвакуировать, их отправляют в безопасную зону.

В 20:20 по московскому времени пожар потушили. Площадь возгорания составила 300 погонных метров, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе МЧС.

Терехово — одна из немногих деревень, сохранившихся в пределах МКАД после расширения границ Москвы в 1960 году. Она находится на территории Хорошево-Мневники. По данным на 2012 год, в деревне проживают 86 человек.

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