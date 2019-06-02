Начался пожар на ВДНХ

В Москве вспыхнул пожар в павильоне «Рыболовство» на ВДНХ, сообщает «Интерфакс».

На цокольном этаже павильона, который находится на реконструкции, случилось «возгорание складируемых материалов», рассказал источник агентства. Информации о пострадавших пока не поступало. Рабочие покинули помещение павильона.

По данным РЕН ТВ, на месте наблюдается густой черный дым.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные выехали на место.

В конце апреля на ВДНХ загорелся фонтан «Каменный цветок», который был отреставрирован за 1,2 миллиарда рублей.

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