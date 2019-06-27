Пассажир Ан-24 снял жесткую посадку самолета на видео

@dvachannel / Telegram

Пассажир снял на видео аварийную посадку самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту в Нижнеангарске. Ролик был опубликован в Telegram-канале «Силовики».

На появившихся в сети кадрах видно, как при посадке у самолета ломаются шасси. В салоне самолета слышны крики. Когда автор ролика перестает снимать происходящее через окно иллюминатора, начинается пожар.

Самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в Нижнеангарске в 10:20 по местному времени (05:20 по московскому). После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера.

В результате происшествия два пилота погибли, пострадало 22 человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!