Два человека погибли при посадке самолета в Нижнеангарске

Два члена экипажа погибли при аварийной посадке самолета в Нижнеангарске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Отмечается, что самолет выполнял рейс Улан-Удэ— Нижнеангарск— Иркутск. По информации источника «Интерфакса», 42 человека были спасены, шестеро госпитализированы. По информации пресс-секретаря главы республики Алексея Фишева, спасены 43 человека, пострадали семеро, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По предварительной информации, после взлета отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!