В Нижнеангарске загорелся самолет Ан-24

В Нижнеангарске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщает «Интерфакс».

В результате происшествия пострадали шесть человек. По данным властей Бурятии, спасены 43 человека.

По предварительным данным, после взлета отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Как сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера.

К месту события прибыли пожарные. Пострадавшим поручено оказать необходимую медицинскую помощь.

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