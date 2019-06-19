Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали

Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Свердловской области Андрей Альшевских на своей странице в Facebook.

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Он рассказал, что МВД России, получив его запрос, провело проверку, в ходе которой выяснилось, что видео было сделано двумя капитанами полиции. Один из них в последствии распространил запись в Сети. «Данный поступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной действительности в правоохранительных органах», — сказано в ответе ведомства на запрос Альшевских.

В министерстве приняли решение наказать авторов видеозаписи: один из них был уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.

Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. На борту находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. В результате произошедшего погибли 13 человек, в том числе двое детей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать государственную комиссию по расследованию обстоятельств произошедшего.

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