Опубликовано видео из диспетчерской Шереметьево при посадке SSJ-100

RT опубликовал видео из диспетчерской аэропорта Шереметьево в момент посадки пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся после приземления.

На кадрах видно, как загоревшийся самолет останавливается на взлетно-посадочной полосе. Диспетчеры вызывают к месту происшествия пожарные расчеты.

Как сообщает издание, во время катастрофы дежурила смена диспетчеров из 15 человек. Сейчас их всех допрашивают следователи.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер вернулся спустя несколько минут после взлета, так как, по словам командира судна, в самолет ударила молния и возникли проблемы со связью. По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и 4 членам экипажа.

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