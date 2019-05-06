Все фрагменты сгоревшего SSJ-100 убрали со взлетно-посадочной полосы

Следователи вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изъяли со взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта Шереметьево все фрагменты сгоревшего накануне самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом в понедельник, 6 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, в настоящее время фрагменты самолета помещены в ангар для дальнейшего исследования. Следователи и специалисты МАК приступили к расшифровке и изучению данных изъятых бортовых самописцев SSJ-100.

Следствие намерено восстановить полную и объективную картину произошедшего как на борту, так и в диспетчерской службе.

Ранее источник в авиационной отрасли сообщил, что заход на посадку сгоревшего SSJ-100 проходил штатно вплоть до момента удара.

Он также отметил, что в баках судна оставалось примерно 10 тонн топлива, и раз его не сжигали в воздухе, то на это были веские причины: полный отказ систем самолета, плохая управляемость либо полное отсутствие связи с диспетчером аэропорта.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер вернулся спустя несколько минут после взлета, так как, по словам командира судна, в самолет ударила молния и возникли проблемы со связью. По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и 4 членам экипажа.

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