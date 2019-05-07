В Шереметьево открестились от связи с глумящимися над SSJ-100 «сотрудниками»

Служба безопасности аэропорта Шереметьево провела проверку по факту публикации видеозаписи, на которой люди, находящиеся в служебной зоне, глумятся над горящим самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе аэропорта.

По итогам расследования установлено, что сотрудники аэропорта и авиакомпании «Аэрофлот» не участвовали в инциденте. Руководство Шереметьево будет требовать, чтобы должностные лица, «допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны».

Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлено, как несколько людей наблюдают за посадкой горящего лайнера, вероятно, с одной камер наблюдения. Они со смехом комментируют происходящее и снимают экран на камеры мобильных телефонов. Сообщалось, что предположительными участниками видео могут быть сотрудники аэропорта.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер вернулся спустя несколько минут после взлета, так как, по словам командира судна, в самолет ударила молния и возникли проблемы со связью. По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и 4 членам экипажа.

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