Определены суммы компенсаций семьям жертвам крушения Ан-24

Определены суммы компенсаций семьям погибших и пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Нижнеангарске и последующего пожара на борту лайнера. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что семьи погибших командира лайнера и бортмеханика получат страховые выплаты в один миллион рублей. В то же время родственники пострадавших могут рассчитывать на компенсации до двух миллионов рублей. Страховщиком авиакомпании «Ангара», чей самолет потерпел крушение в аэропорту российского города, является компания СОГАЗ.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли два члена экипажа лайнера. Еще 15 человек обратились за медицинской помощью, семеро были госпитализированы. Спасены 42 человека, включая одного несовершеннолетнего.

В 10:20 по местному времени (05:20 по мск) самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в Нижнеангарске. После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера. Работу сотрудников МЧС, тушащих пожар на борту, сняли на видео.

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