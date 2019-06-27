Названа приоритетная версия катастрофы Ан-24

Названа приоритетная версия аварии самолета Ан-24 в Нижнеангарске. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источника, авария лайнера произошла из-за отказа левого двигателя при заходе на посадку. Кроме того, отмечается, что состояние черных ящиков позволяет расшифровать их для получения детальной информации.

Также стало известно, что экипаж Ан-24 доложил об отказе управления системами самолета перед посадкой. Благодаря этому в аэропорту самолет встречали пожарные, спасатели и медики, заявила администрация воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли погибли два члена экипажа лайнера: командир и бортмеханик. Еще 15 человек обратились за медицинской помощью, семеро были госпитализированы. Спасены 42 человека, включая одного несовершеннолетнего.

В 10:20 по местному времени (05:20 по мск) самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в Нижнеангарске. После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера. Работу сотрудников МЧС, тушащих пожар на борту, сняли на видео.

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