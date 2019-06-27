Появилось первое видео пожара Ан-24 в российском городе

Телекомпания АТВ / ВКонтакте

Появилось первое видео горящего самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту в Нижнеангарске. Запись опубликована в группе «Телекомпания АТВ» во «ВКонтакте».

На кадрах виден горящий самолет. С правой стороны возгорание тушит пожарная машина. Как отмечает РИА Новости, на месте происшествия работают экстренные службы, в том числе 23 сотрудника полиции.

В 10:20 по местному времени (05:20 по мск) самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в Нижнеангарске. После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера.

В результате происшествия пострадали семь человек, они были госпитализированы. Два пилота погибли. 43 пассажира, включая одного ребенка, были спасены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!