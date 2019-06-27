Появились подробности аварии с самолетом в Бурятии

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Экипаж самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в Нижнеангарске, не допустил ошибок в пилотировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным источника, двигатель самолета отказал в воздухе, после чего самолет потерял управление. Возникшая при пробеге после посадки разница в тяге привела к выкатыванию самолета за пределы полосы и последующему возгоранию.

«Экипаж ничего сделать не мог», — пояснил источник «Интерфаксу».

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в Нижнеангарске 27 июня. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера. В результате происшествия два пилота погибли.

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