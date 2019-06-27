Аварийно приземлившийся в Нижнеангарске Ан-24 полностью сгорел

Самолет Ан-24, совершивший аварийную посадку в Нижнеангарске, полностью сгорел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

Как сообщает РИА Новости, передняя часть самолета полностью разрушена, а салон выгорел. Однако состояние бортовых самописцев позволяет их расшифровать.

Также на месте происшествия обнаружены обгоревшие тела двух погибших членов экипажа: командира и бортмеханика. Их уже извлекли из-под обломков.

В МЧС сообщили, что на данный момент пожар полностью потушен.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в Нижнеангарске 27 июня. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера. В результате происшествия два пилота погибли, пострадало 22 человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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