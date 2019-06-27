Возросло число пострадавших в результате катастрофы Ан-24

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета авиакомпании «Ангара» Ан-24 в Нижнеангарске увеличилось до 22 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

Отмечается, что 15 из них оказана амбулаторная помощь, еще семь человек были госпитализированы, среди них есть двое подростков. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев, 13-летняя девочка получила черепно-мозговая травму, а 17-летний подросток — ушиб.

По уточненным данным, погибли два члена экипажа лайнера: командир и бортмеханик, которые оставались в самолете до последнего. Спасены 42 человека, включая одного несовершеннолетнего.

В 10:20 по местному времени (05:20 по мск) самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в Нижнеангарске. После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера. Работу сотрудников МЧС, тушащих пожар на борту, сняли на видео.

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