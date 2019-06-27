Россия
 
Последние новости
Медведчук пообещал разузнать у Путина о предложении Порошенко сдать Донбасс
Макаревич вспомнил о лечении алкоголем после концерта в Чернобыле
Муж отправил жену за решетку из-за просьбы помочь по дому
Словацкий депутат объяснился за голосование против восстановления России в ПАСЕ
Ребенок искупался на отдыхе и подхватил смертельно опасную инфекцию
Украинская делегация в ПАСЕ рассорилась с Зеленским из-за России
Названа причина авиакатастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье
На Украине не узнали подготовленных для передачи пленников
Стал известен реальный рост цен на бензин
Новости партнеров

Учения российских солдат закончились взрывами и лесными пожарами

Перейти в «Мою Ленту»

Учения Минобороны, которые проходили на границе Рязанской области и Подмосковья, привели к крупным лесным пожарам и детонации более 150 снарядов. Об этом сообщает 62info.ru со ссылкой на начальника управления МЧС по Рязанской области Сергея Филиппова.

По его словам, 19 июня во время стрельб на полигоне «Сельцы» в восьми местах загорелась трава. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на леса, в том числе подмосковные. Оперативно потушить пожар сотрудникам МЧС не удалось. Возгорание привело к детонации боеприпасов. За два дня военные насчитали более 150 взрывов. Из-за этого представителям МЧС и Минприроды пришлось выехать в находящееся неподалеку село Шехмино, чтобы успокоить местных жителей.

По словам главы Минприроды Рязанской области Сергея Абрамова, три очага возгорания из пяти уже ликвидированы. «На данный момент распространения огня нет», — заявил он. В тушении участвуют более 300 человек и несколько единиц техники, включая самолеты и вертолеты.

24 июня на территории воинской части города Арысь в Казахстане произошел взрыв. Власти приняли решение эвакуировать весь город, в котором проживают более 44 тысяч человек. Людей разместили в специально организованных лагерях, гостиницах или отправили к родным. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли три человека, еще 70 пострадали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Активно горит 40 гектаров, угрозы людям нет, в Сельцах рвались снаряды. Подробности о лесных пожарах
Число жертв после взрывов боеприпасов в Казахстане увеличилось
В Казахстане эвакуировали целый город из-за взрыва боеприпасов
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Сажал на колени и трогал. Я тогда не думала, что это плохо»

Эти кавказские девушки пережили изнасилования. Но никому не могут об этом сказать
11:5326 июня

Зюганов засомневался в результатах выборов 1996 года

17:59Сегодня

Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замом

17:42Сегодня

Набережную российского города облицевали пленкой вместо мрамора

Россия00:0426 июня

«Шарлатаны обещают от всего исцелить»

Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
17:35Сегодня

Российских школьников заставили платить за переход в 11-й класс

09:1326 июня

Вода в Байкале оказалась токсичной

17:16Сегодня

Российский выпускник пришел на ЕГЭ с пистолетом

Россия00:0320 июня

«Затолкали в машину и отвезли на пустырь»

Россиянки о том, как их домогались, насиловали и заставляли молчать
17:12Сегодня

Выживший при крушении Ан-24 пассажир рассказал о спасении

15:50Сегодня

Назван способ получить бесплатное пиво или молоко в России

15:35Сегодня

Экотехнопарк «Шиес» поможет бороться с незаконными свалками

Россия
«Сажал на колени и трогал. Я тогда не думала, что это плохо»
Эти кавказские девушки пережили изнасилования. Но никому не могут об этом сказать
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»
Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
Пассажирский самолет загорелся при посадке в Бурятии
Погибли два члена экипажа, десятки пассажиров ранены
Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замом
Набережную российского города облицевали пленкой вместо мрамора
Российских школьников заставили платить за переход в 11-й класс
Российский выпускник пришел на ЕГЭ с пистолетом
Все материалы
Мир
Россия вернулась в ПАСЕ
Украина и Грузия попытались ей помешать, но потерпели неудачу
Словацкий депутат объяснился за голосование против восстановления России в ПАСЕ
Трамп понял мотивы Турции в вопросе с С-400
36 старателей пробрались на шахту ради добычи и погибли
Дом на колесах взлетел и врезался в паром в Канаде
Президент Туниса оказался на грани смерти
Иран растолковал Трампу его заблуждения
Все материалы
Бывший СССР
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Украинцы под присмотром российских кораблей провели учения в Азовском море
Украинским партиям возместят из бюджета все затраты на агитацию
Делегация Украины рассказала о планах после приостановки участия в ПАСЕ
Медведчук договорился об освобождении пленных в обход Зеленского
Все материалы
Экономика
Честный подкуп
Эти компании тратят миллионы на политиков. Все ради того, чтобы заработать миллиарды
Лицом к человеку
Предприниматели из Хабаровска об эффективности семейного дела
Ford сообщил о масштабных увольнениях
Стал известен реальный рост цен на бензин
Основатель «Рольфа» рассказал о желающих завладеть его бизнесом
Власти открестились от планов следить за расходами россиян
Власти задумали ввести контроль за расходами россиян
Все материалы
Силовые структуры
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
«Признавайся, а то отдадим насильникам»
Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
ФСБ пришла в «Рольф» из-за вывода «громадных сумм»
Убийца со шрамами на лице сбежал из российской колонии
Четверо российских полицейских под видом обыска украли янтаря на 14 миллионов
Все материалы
Наука и техника
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Предсказано завоевание Млечного Пути людьми
Создано эффективное средство против рака
Открыт проход к предполагаемой Янтарной комнате
Обновление Xiaomi «уничтожило» смартфоны
Все материалы
Спорт
«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»
В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
UFC расторг контракт с Уральским Халком
Кокорин обратился к фанатам
Названы условия содержания Мамаева в колонии
Устроивший антироссийскую акцию клуб продолжил терять футболистов
Бывший чемпион UFC подрался с охранником стриптиз-клуба
Артем Лобов (справа)Лоб в лоб
Русский Молот покарал врага Макгрегора. Голыми руками
Все материалы
Культура
Виктор Цой«Пьем-гуляем, музыку слушаем, комсомольцы… »
Как накрывали квартирники в СССР и сколько Цой получал за подпольные концерты
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
«Кто же наши враги?»
Русская смерть глазами иностранцев: зачем смотреть фильм «Курск»
Лейбл Тимати Black Star обвинили в краже снимка российского фотографа
Макаревич вспомнил о лечении алкоголем после концерта в Чернобыле
Звезда «Ла-Ла Ленда» сломала плечо на концерте Spice Girls
Алибасов снимется в «Брате-3»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Улицы — наши»
Эти фотографы видят вокруг невероятное, пока другие проходят мимо
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Убегал от слона, выбивал зубы крокодилам»
 
На певицу ополчились из-за перевоплощения в мусульманку
Создано раздевающее девушек на фотографии приложение
Названы способы повысить уверенность в себе
Пользователей Android атаковали через приложения
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Дочь Трампа укуталась в пальто в 30-градусную жару
Женщины показали волосы в зоне бикини в рекламе бритв и смутили зрителей
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
Установлен бывший собственник унитаза в виде трона
Все материалы
Путешествия
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Туристов предупредили об опасности поездок в Европу
Байкал решили избавить от туристов-дикарей
Россиянка обвинила выселенных из отеля украинцев в травле детей
Пассажирский самолет экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе
Все материалы
Из жизни
Просто космос
Британский фотограф влюбился в советских псов-космонавтов. Он разыскивает их по всему миру
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Врачи наложили мальчику гипс на здоровую руку
Три акулы напали на девушку и растерзали ее
Приползшему в храм гигантскому крокодилу стали поклоняться десятки людей
Ручная крыса убила хозяйку
Все материалы
Тест Mercedes-Benz GLS
Мы поездили на новом GLS и утверждаем: BMW X7 придется непросто!
Всё об обновленном Audi Q7
Главный кроссовер Ингольштадта пытается обогнать ультрамодный Q8
Видеотест Renault Arkana
Стоит ли вставать в очередь за самым доступным в России купе-кроссовером?
Старые японские машины, которые не назовешь «рисовозками»
Посмотрите на самые интересные машины фестиваля Japdays 2019
«Калашников» сделал электрический «бэтмобиль»
Украина запретила автомобили российской сборки
Honda стала «самой американской» маркой
Все материалы
Дом
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
Месяц проживания в «Москве-сити» оценили в полтора миллиона рублей
В России наметился торговый провал
Долги россиян по ЖКХ выросли на 120 миллиардов рублей
В Москве поднялись цены на жилье
Все материалы