Учения российских солдат закончились взрывами и лесными пожарами

Учения Минобороны, которые проходили на границе Рязанской области и Подмосковья, привели к крупным лесным пожарам и детонации более 150 снарядов. Об этом сообщает 62info.ru со ссылкой на начальника управления МЧС по Рязанской области Сергея Филиппова.

По его словам, 19 июня во время стрельб на полигоне «Сельцы» в восьми местах загорелась трава. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на леса, в том числе подмосковные. Оперативно потушить пожар сотрудникам МЧС не удалось. Возгорание привело к детонации боеприпасов. За два дня военные насчитали более 150 взрывов. Из-за этого представителям МЧС и Минприроды пришлось выехать в находящееся неподалеку село Шехмино, чтобы успокоить местных жителей.

По словам главы Минприроды Рязанской области Сергея Абрамова, три очага возгорания из пяти уже ликвидированы. «На данный момент распространения огня нет», — заявил он. В тушении участвуют более 300 человек и несколько единиц техники, включая самолеты и вертолеты.

24 июня на территории воинской части города Арысь в Казахстане произошел взрыв. Власти приняли решение эвакуировать весь город, в котором проживают более 44 тысяч человек. Людей разместили в специально организованных лагерях, гостиницах или отправили к родным. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли три человека, еще 70 пострадали.

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