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Число жертв после взрывов боеприпасов в Казахстане увеличилось

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В результате взрывов на складах с боеприпасами в городе Арысь в Казахстане погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

За медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы.

Советник руководителя Туркестанской области Сакен Калкаманов сообщил в Facebook, что на улицах Арыси обнаружили 70 неразорвавшихся снарядов. Он попросил местных жителей не возвращаться в город, даже если у них здесь остались документы.

Глава МВД Казахстана Юрий Ильин сообщил, что нарушений в военной части выявлено не было, передает РИА Новости. По его словам, проверка в учреждении проводилась в августе 2018 года, нарушений хранения и эксплуатации боеприпасов не обнаружено.

Взрыв на территории воинской части города Арысь произошел утром в понедельник, 24 июня. Власти приняли решение эвакуировать весь город, в котором проживают более 44 тысяч человек. Людей разместили в специально организованных лагерях, гостиницах или отправили к родным.

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