Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

Видосы Казахстан / YouTube

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Ролик был опубликован на YouTube.

На кадрах слышны взрывы, а также видны клубы дыма от пожара и спешную эвакуацию жителей.

Людей перевозят в сельский округ Мунтайтас. Как сообщает издание «Отырар», в результате инцидента в больницах оказались 16 пострадавших. Первые автобусы с жителями Арыси уже прибыли в Шыкмент, где приготовлены 15 эвакуационных пунктов: в частности, 17 детей разместили в в школе №87 имени Назарбекова в микрорайоне Самал-3.

Взрывы на территории воинской части Арыси произошли утром в 9:20 по местному времени (06:20 мск). Как сообщает КЧС, на месте происшествия работают 39 спасателей и восемь единиц пожарной техники. Глава региона Умирзак Шукеев рассказал, что по области была объявлена ЧС, а ближайшие населенные пункты мобилизированы. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев вылетел к месту происшествия.

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