В Казахстане эвакуировали целый город из-за взрыва боеприпасов

Казахстанский город Арысь, где взорвались боеприпасы на складе, полностью эвакуируют. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на акима (главу) Туркестанской области Умирзака Шукеева.

Жителей вывозят через три выезда на военных машинах, эвакуацией социальной инфраструктуры занимаются сотрудники правоохранительных органов. «Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты (...) По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря», — сказал он.

По словам Шукеева, работа по размещению людей возложена непосредственно на глав районов. Каждый из них создаст и возглавит лагерь и будет лично регистрировать людей, отправляя часть в гостиницы или к родственникам. На данный момент информации о пострадавших во время ЧП не поступало.

Всего к работе по эвакуации города привлекли более 700 сотрудников полиции и других спецслужб. По данным Министерства национальной экономики Казахстана, на 1 января 2019 года в населенном пункте проживает примерно 44,3 тысячи человек.

Взрыв на территории воинской части города Арысь произошел в 09:20 по местному времени (06:20 мск).

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