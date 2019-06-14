В России начал взрываться склад боеприпасов

В Воронежской области после возгорания сухой травы на полигоне начали взрываться боеприпасы на одном из складов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды», — заявил собеседник агентства. Он также отметил, что угрозы населенным пунктам пока нет, потому что ближайший расположен на расстоянии примерно 20 километров.

Ранее пожар произошел на Казанском пороховом заводе, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. «Из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле четырехэтажного производственного здания», — сообщили в МЧС России.

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