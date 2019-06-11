В порту Махачкалы взорвался танкер

На танкере в порту Махачкалы произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Дагестан.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, в результате происшествия пострадали пять человек, двое из них госпитализированы. Поиски еще троих продолжаются.

Инцидент произошел около четырех часов утра во время перекачки нефтепродуктов. После взрыва на танкере возник пожар, горит жилая часть судна. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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