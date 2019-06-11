Стало известно о пострадавших в результате взрыва на танкере в Махачкале

В результате взрыва на танкере в порту Махачкалы три человека пострадали, еще двоих не могут найти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По информации Минздрава республики, три человека доставлены в больницу с ожогами. «Один из них в тяжелом состоянии, у него 95 процентов ожога тела. Кроме этих пострадавших на танкере были еще двое, но их не могут найти», — заявили агентству в ведомстве.

По другим данным, на танкере погибли двое, продолжаются поиски еще одного. Об этом агентству сообщил источник в службах порта.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте заявили агентству, что «три человека пострадали, трое считаются пропавшими без вести, всего было шесть человек на судне». По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось о взрыве на танкере в порту Махачкалы, который произошел около четырех часов утра во время перекачки нефтепродуктов. После взрыва на танкере возник пожар, загорелась жилая часть судна. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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