Снаряды с загоревшегося военного склада в Казахстане долетели до жилых районов

Неразорвавшиеся снаряды с военного склада города Арысь на юге Казахстана, где произошел пожар, разлетелись по всему городу, в том числе и жилому сектору. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны страны.

По словам главы ведомства Нурлана Ермекбаева, угроза взрывов сохраняется. В связи с этим он призвал граждан не пересекать оцепленную территорию в попытке вернуться в свои дома. В настоящий момент снаряды можно найти по всему городу — на железнодорожном узле, железнодорожных путях и в жилом секторе. «Разлет был значительным», — уточняет председатель комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер.

Ранее МВД страны сообщало, что из-за продолжающихся взрывов пришлось приостановить тушение пожара. В ведомстве обещали, что вернутся к решению этой задачи позднее совместно с Минобороны.

Взрыв на территории воинской части города Арысь произошел в понедельник в 09:20 по местному времени (06:20 мск). Как выяснилось, на территории взорвавшегося склада хранили советское оружие. Власти приняли решение эвакуировать весь город, людей разместили в специально организованных лагерях, гостиницах или отправили к родным.

В результате ЧП погибли два человека, из которых один гражданский. Еще 89 госпитализированы. Глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов уточнил, что по состоянию на утро вторника 15 человек остаются в реанимации. Всего за медпомощью обратилось 189 человек.

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