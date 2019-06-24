Казахстанский военный записал видео для родных под взрывы боеприпасов

Казахстанский военный из города Арысь, где на складе начали взрываться боеприпасы, записал обращение к своей семье. Видео было опубликовано на портале ktk.kz.

«Если я не выживу, то — родители, я вас люблю!» — говорит мужчина и всхлипывает. На заднем плане постоянно слышны разрывы снарядов и переговоры по рации, в небо поднимается плотный дым.

Ранее 24 июня представители властей сообщили, что полная эвакуация города может затянуться на несколько дней, поскольку на улицах остаются неразорвавшиеся боеприпасы, которые могут сдетонировать. Населенный пункт будет зачищать команда саперов. При взрывах уже пострадали более 30 человек, один житель погиб.

Взрыв на территории воинской части города Арысь произошел в понедельник, 24 июня, в 09:20 по местному времени (06:20 мск).

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