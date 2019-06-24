На взорвавшемся складе в Казахстане хранили советское оружие

На военном складе в казахстанском городе Арысь, где произошел взрыв, хранится старое советское оружие. Об этом сообщил Tengrinews заместитель министра обороны республики Тимур Дандыбаев.

«Мы проводим мероприятия по утилизации тех видов вооружения и боеприпасов, которые уже выслужили срок хранения. Это очень дорогостоящий процесс», — сказал он.

Представитель Минобороны не уточнил, какое конкретно вооружение находилось на складах и в каком количестве, отметив только, что военным к настоящему моменту удалось уничтожить примерно половину из того, что подлежало ликвидации.

Дандыбаев также затруднился ответить на вопросы о причинах произошедшего в Арыси. При этом он призвал не сравнивать это ЧП со случаем в 2009 году, когда из-за нарушения правил обращения со взрывоопасными веществами произошел взрыв на складе, в результате чего погибли три человека.

Взрыв на военном складе в Арыси произошел в 09:20 по местному времени (06:20 по московскому). Власти приняли решение эвакуировать весь город. Информации о пострадавших пока не поступало.

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