Огромный столб огня во время пожара на подмосковной ТЭЦ попал на видео

В Подмосковье на пересечении Волковского и Осташковского шоссе загорелась Северная тепловая электростанция (ТЭЦ). Видео, снятое очевидцами инцидента, появилось в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

По данным радиостанции, подмосковное управление МЧС проверяет информацию о возгорании высотой 50 метров в районе города Мытищи.

По данным очевидцев, загорелись газовые резервуары на Северной ТЭЦ в Мытищах. Огонь также перекинулся на газовую заправку на территории ТЭЦ, движение по Осташковскому шоссе перекрыли.

В региональном главке МЧС заявили «Интерфаксу», что тушение пожара производится по третьему номеру сложности. «В готовность приведена авиация», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС России.

В Мосэнерго не смогли подтвердить изданию информацию о возгорании ТЭЦ.

О пострадавших пока не сообщается.

1 июня, в субботу, три взрыва прогремели в цехе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске (Нижегородская область). Площадь разрушений составила 800 квадратных метров. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за технологических нарушений при производстве тротила. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

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