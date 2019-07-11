Губернатор Подмосковья взял под личный контроль ситуацию с пожаром на ТЭЦ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием на территории Северной тепловой электростанции (ТЭЦ) в Мытищах под личный контроль. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве.

На место выехали все необходимые оперативные службы.

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно в четверг утром. В результате пострадали восемь человек. По данным Telegram-канала Baza, все они являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.

В региональном главке МЧС сообщили, что тушение пожара производится по третьему номеру сложности. Специалисты не исключают, что придется задействовать авиацию.

Движение по Осташковскому шоссе перекрыто.