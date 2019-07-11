Факел на ТЭЦ в Подмосковье потушили

Пожарные потушили факел на территории ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на МЧС.

Источник в экстренных службах рассказал, что поступление газа перекрыто, передает ТАСС. Площадь пожара на ТЭЦ увеличилась до 800 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром в четверг, 11 июля. В результате пострадали восемь человек. По данным Telegram-канала Baza, все они являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.

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