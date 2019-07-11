Выросло число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Подмосковье

Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах выросло до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

Собеседник агентства отметил, что никому из пострадавших не потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. По данным Telegram-канала Baza, все они являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром в четверг, 11 июля. Позднее пожарные потушили факел на территории ТЭЦ, однако площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Источник в экстренных службах рассказал, что поступление газа перекрыто.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.

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