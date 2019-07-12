Россияне лишились «тропического рая» с бирюзовой водой

Территория золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, прозванная в сети «новосибирскими Мальдивами» и «тропическим раем», усилила меры безопасности — там разместили пост охраны, который будет находиться на объекте 24 часа в сутки в связи с участившимися случаями проникновения на производственный объект. Об этом сообщается на сайте «Сибирской генерирующей компании».

«Золоотвал включен в маршруты патрулирования полиции. Система видеонаблюдения и видеофиксации будет расширена по периметру всего гидротехнического сооружения», — говорится в сообщении.

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При этом уточняется, что вода и воздух над золоотвалом не токсичны, радиационный фон в норме, что подтверждают регулярные замеры надзорных органов.

Золоотвал с бирюзовой водой, куда сливают отходы с ТЭЦ-5 Новосибирска, прославился в интернете как «новосибирские Мальдивы». Местные жители устраивали там фотосессии, несмотря на то, что проход к озеру был запрещен, а купаться в воде опасно. Это место даже обзавелось своим Instagram-аккаунтом, где публиковались самые яркие снимки.

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