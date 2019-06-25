Россияне признались в несбывшихся детских мечтах

Подавляющее число россиян не работают в профессии, о которой мечтали в детстве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования рекрутинговой компании HeadHunter.

Уточняется, что детская мечта и реальность в части трудоустройства полностью совпали у 5 процентов опрошенных, 17 процентов заявили о частичном совпадении. Для 77 процентов респондентов мечта так и осталась мечтой. Причинами этого респонденты назвали изменение взглядов, недостаточно приложенные усилия или сложность устроиться на такую работу без опыта.

Россияне старше 25 лет также признались, что чаще всего в детстве хотели стать врачами (7,29 процента), учителями (6,77 процента), космонавтами (4,42 процента), актерами (4,34 процента) и военными (4,12 процента).

Опрос проводился с апреля по май среди 2179 российских соискателей.

Ранее в июне сообщалось, что в России ухудшение качества занятости стало проблемой в большей мере для мужчин старше 50 лет. В результате им пришлось перейти в традиционно «женские» профессии в торговле и сфере обслуживания. Там доля мужчин старше 50 практически удвоилась.

В апреле аналитики Организации экономического сотрудничества и развития рассказали, что в ближайшие 20 лет машины могут занять или радикально изменить около половины существующих в мире рабочих мест. Предсказано, что молодые, низкоквалифицированные, а также работающие неполный рабочий день специалисты окажутся уязвимыми перед автоматизацией.

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