Московские полицейские массово захотели уволиться

Более 30 сотрудников различных служб управления внутренних дел (УВД) по Западному административному округу (ЗАО) Москвы в последние дни подали рапорта на увольнение. Об этом в понедельник, 17 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в столичной полиции.

По его словам, эта тенденция напрямую не связана со скандалом вокруг дела журналиста Ивана Голунова: большинство рапортов подано «в связи с выслугой лет».

«В других окружных УВД ситуация похожая, и даже порой хуже, чем в УВД по ЗАО. Сказывается и запредельно высокая нагрузка, и непопулярные дисциплинарные меры типа запрета выезда за границу на отдых, и общее падение престижа профессии. Самоубийство дознавателя ОМВД по району Гольяново, совершенное 8 июня, и другие подобные инциденты уже не вызывают реакции — подобные трагедии, к сожалению, стали обыденностью», — сказал источник.

Он привел пример одного из окружных УВД Москвы, где за последние дни было подано свыше 50 рапортов на увольнение — в два раза больше, чем в ЗАО. При этом уточнять, о каком именно УВД идет речь, источник отказался.

«Ситуация вокруг "дела Голунова" расценивается в гарнизоне столичной полиции неоднозначно: большинство полицейских считает ее целенаправленной травлей оперативников, выполнявших указания начальства», — подчеркнул он.

Источник также сослался на данные внутренних исследований МВД последних месяцев. Согласно им, основными причинами увольнений из полиции стали нехватка личного состава после проведенной реформы, вызвавшей резко возросшую нагрузку на оставшихся служить, несоблюдение прав сотрудников, в первую очередь — права на труд и на отдых, фактическое сокращение денежного содержания, и резко возросшее в последние месяцы число проверок со стороны как руководства, так и надзирающих органов.

Кроме того, некоторые сотрудники называют причиной увольнения отказ руководства московской милиции защищать собственных подчиненных — в том числе в случае возбуждения в отношении них уголовных дел.

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