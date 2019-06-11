Определено возможное наказание для полицейских по делу Голунова

Действия сотрудников полиции, занимавшихся делом журналиста Ивана Голунова, могут быть квалифицированы как превышение полномочий или привлечение заведомо невиновного человека к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщил председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

Уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов может быть возбуждено по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») либо по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Полицейским также могут предъявить обвинения по статье 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»), считает Кучерена.

По его словам, необходимо учитывать все обстоятельства дела: умышленность их действий, умысел на привлечение к ответственности невиновного человека и так далее. «Это все будет учитываться при решении вопроса о дальнейшей ситуации», — заключил он.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принял решение ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника ОВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) столичного главка МВД Юрия Девяткина.

Также он сообщил, что сотрудники правоохранительных органов, занимавшиеся делом журналиста Ивана Голунова, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!