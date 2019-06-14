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Пожилые мужчины в России переключились на «женские» профессии

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Эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ и исследователи РАНХиГС пришли к выводу, что ухудшение качества занятости стало проблемой прежде всего для мужчин старше 50 лет. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Берекину агентство РБК.

Отмечается, что занятость мужчин предпенсионного возраста резко смещена в сторону неквалифицированных профессий. Кроме того, пожилые мужчины вытесняются в традиционно «женские» профессии в торговле и сфере обслуживания.

Так, доля мужчин старше 50, которые заняты в упомянутых сферах, практически удвоилась. При этом такой тенденции не наблюдается среди мужчин более молодого возраста.

Эксперты охарактеризовали ситуацию как деградацию профессиональной структуры занятости. В отличие от мужчин, шансы женщин старше 50 лет на трудоустройство возросли, исключение составляют только наименее образованные.

Исследователи также прогнозируют, что число безработных к 2024 году может возрасти до 7,8 миллиона человек. Это связано с тем, что из-за пенсионной реформы количество работников может расти быстрее, чем будут появляться новые рабочие места.

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