Миру предрекли катастрофическую нехватку рабочих мест

В ближайшие 20 лет машины могут занять или радикально изменить около половины существующих в мире рабочих мест. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

С одной стороны, благодаря технологиям появились новые рынки, и некоторые работники смогут извлечь из этого выгоду. Однако молодые, низкоквалифицированные, а также работающие неполный рабочий день специалисты окажутся уязвимыми перед автоматизацией.

Вдобавок в зоне риска находятся женщины, поскольку они с большей вероятностью будут не полностью заняты, и их труд будет менее оплачиваемым.

Кроме того, ОЭСР предупредила развитые страны о будущем сокращении численности среднего класса и потере рабочих мест из-за технологий, что приведет к социальной напряженности.

Для смягчения последствий данного процесса организация предлагает расширить профессиональную подготовку и оказать большую поддержку работникам так называемой серой зоны.

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