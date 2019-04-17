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Оценена вредность и опасность работы в России

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Порядка 79 процентов рабочих мест в России имеют допустимые условия труда, в то время как на оставшемся 21 проценте работать вредно и опасно. Это следует из материалов Минтруда о результатах проверки условий работы в России, пишет ТАСС.

В общей сложности ведомство проверило свыше 26 миллионов рабочих мест. По оценке Минтруда, 2,8 миллиона человек (10,7 процента рабочих мест) подвергаются воздействию вредных производственных факторов, однако впоследствии их организм восстанавливается. Еще на 2,2 миллиона работников (8,6 процента рабочих мест) оказывают влияние опасные производственные факторы, которые становятся причиной возникновения заболеваний легкой степени тяжести.

Порядка 366 тысяч человек (1,4 процента мест) работают в условиях, которые приводят к появлению заболеваний легкой и средней степени тяжести и затем потере трудоспособности. У еще 23,8 тысячи работников (0,1 процента мест) условия трудовой деятельности становятся причиной тяжелых форм заболеваний. Опасные условия труда зафиксированы на 36,7 тысячи мест (0,2 процента).

Ранее Роструд назвал самые востребованные профессии России. По данным ведомства, больше всего вакансий открыто для специалистов рабочих профессий. Так, в сфере производства, строительства и здравоохранения насчитывается около миллиона открытых вакансий. Больше всего работодатели ищут слесарей, сварщиков, токарей, монтажников, бетонщиков и плотников. Также на рынке труда востребованы врачи различных специализаций и медсестры.

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