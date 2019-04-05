Названы самые востребованные вакансии

Самыми востребованными в России являются специалисты рабочих профессий. Об этом с интервью ТАСС рассказал руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

Он отметил, что, по данным на март, в сфере производства, строительства и здравоохранения насчитывается около миллиона открытых вакансий. Среди них слесари (более 40 тысяч рабочих мест), сварщики (9,1 тысячи) и токари (7,9 тысячи). На стройках ждут монтажников (39 тысяч вакансий), бетонщиков (19,6 тысячи) и плотников (11,1 тысячи).

Также необходимы врачи различных специализаций и медсестры (58,4 и 31,5 тысячи вакансий). При этом спрос на врачей общей практики и стоматологов ниже (1,9 и 1,6 тысячи свободных рабочих мест).

12 марта стало известно, что самыми трудными профессиями для трудоустройства оказались специалисты в сфере бизнеса и администрации. Уточнялось, что численность безработных с высшим образованием в этой области преобладает над количеством вакансий в службе занятости.

2 апреля ВНИИ труда Минтруда России выяснил, что сварщикам в России готовы платить больше, чем бизнес-аналитикам. Среди предложенных на рынке вакансий лидерство держат инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

По итогам января официальная безработица, по данным Росстата, составила 4,9 процента от общего числа трудоспособного населения. Всего в России насчитывается 74,9 миллиона трудоспособных граждан, из которых официально безработными на бирже труда зарегистрировались 700 тысяч человек.

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