«Тропический рай» в Сибири захотели оснастить смотровой площадкой

Власти Новосибирской области предложили построить смотровую площадку на золоотвале с бирюзовой водой, прозванном в сети «новосибирскими Мальдивами» и «тропическим раем». Об этом сообщает «Тайга-ифно».

«Люди хотят фотографироваться. Раз народ идет, значит, надо организовать площадку или выработать механизм посещения. Если процесс сложно остановить, его нужно возглавить. Золоотвал не туристический объект, но СГК ("Сибирская генерирующая компания") — прогрессивная компания, поэтому, надеюсь, они пойдут нам навстречу. Здесь главная задача — организовать комфортное и безопасное для людей место», — передает издание слова начальника департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергея Нешумова.

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По словам главного инженера СГК Юрия Кротова, предложение местных властей будет рассмотрено. Он также отметил, что компания будет обязана обеспечить безопасность каждого туриста на объекте.

Золоотвал, куда сливают отходы с ТЭЦ-5 Новосибирска, стал известен среди пользователей социальной сети Instagram как «новосибирские Мальдивы». Несмотря на то что вход на объект был запрещен, как и купание в бирюзовой воде, местные жители устраивали там фотосессии и выкладывали снимки в интернет. В итоге «новосибирские Мальдивы» даже обзавелись своим Instagram-аккаунтом, администраторы которого публиковали самые яркие снимки из «тропического рая».

12 июля стало известно, что прокуратура Новосибирской области на основании сообщений в СМИ проверит золоотвал у ТЭЦ-5 на соблюдение законов об охране природы.

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