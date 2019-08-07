Русло впадающей в Карское море реки расчистят раньше срока

Русло впадающей в Карское море ямальской реки Большой Ярудей будет расчищено на два с половиной месяца раньше заявленного срока в рамках реализации национального проекта «Экология». Об этом сообщил глава муниципального образования Кутопьюганское, на территории которого ведутся работы, Иван Неркагы, передает ТАСС.

По его словам, русло реки на подходах к селу Нори Надымского района расчищают круглосуточно в три смены. По состоянию на 7 августа уже проведены дноуглубительные работы на участке 1,5 километров от плана. Изначально планировалось завершить работы 18 ноября 2019 года, но благодаря ускоренному темпу работ подрядчик (компания «Сибгидромехстрой») готов закончить уже к концу августа.

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Предполагается, что благодаря дноуглубительным работам и очистке береговой линии будет улучшено не только экологическое состояние водного объекта, но и социальные и экологические условия жизни в селе Нори.

Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиардов.

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