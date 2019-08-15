Пруды в Ингушетии реабилитируют

В Ингушетии пройдут работы по реабилитации трех прудов в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Магомед Бабхоев, передает ТАСС.

По его словам, работы на пруде в Нарзани уже начаты. Сейчас пруд площадью более 20 гектаров очищают от илистого грунта — извлечено уже 8 тысяч отложений из 130-ти запланированных. В 2020 году планируется начать реабилитацию пруда площадью более 14 гектаров в Карабулаке, в 2021 — в Малгобеке.

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«На данный момент вся техника занята выполаживанием береговых надводных откосов площадью 12 тысяч квадратных метров, эта работа выполнена на 50 процетов. Аналогичная работа будет проведена в сроки и на других прудах», — добавил Бабхоев.

Работы по реабилитации прудов проводится в рамках реализации нацпроекта «Экология», на который до 2024 года планируется потратить в общей сложности четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках входящего в нацпроект федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора.

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