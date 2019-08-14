Чистая вода появилась у жителей российского региона

В Чулымском районе Новосибирской области более 600 сельских жителей обеспечили чистой водой благодаря новой модульной установке в селе Новоиткульское, введенной в эксплуатацию в рамках реализации национального проекта «Экология». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Уточняется, что ввод установки в эксплуатацию состоялся 14 августа при участии регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал, то вода поднимается из скважины с глубиной 250 метров, очищается до нормативов СанПиН, имеется оборудование для очистки воды от железа и от мутности.

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По словам губернатора региона Юрия Петухова, в этом году планируется открыть аналогичные установки еще в четырех селах района. Он также отметил, что в Новосибирской области существует проблема с качеством питьевой воды.

Стоимость установки составила 1,2 миллиона рублей. Она была куплена и установлена в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода». С его помощью к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. Всего на нацпроект «Экология» потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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