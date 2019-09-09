В российском регионе проверили благоустройство места притяжения

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал ход благоустройства общественных территорий в городе Камышин, сообщает пресс-служба администрации региона.

Бочаров осмотрел пешеходную зону в центре Камышина, которую реконструируют по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Там уложат тротуарную плитку, расширят и благоустроят въезды во дворы, построят парковку возле городской больницы, установят освещение и поливочный водопровод, а также озеленят территорию.

Благоустраиваемая аллея в Камышине, прилегающая к дому культуры, больнице и зданию ЗАГС, является местом притяжения горожан, отметили в пресс-службе.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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