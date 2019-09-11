На Северном Кавказе появятся инновационные мусорные контейнеры

В Магасе установят подземные сенсорные мусорные контейнеры. Об этом сообщил мэр города Беслан Цечоев, передает REGNUM.

По его словам, контейнеры будут оборудованы датчиками заполнения, а благодаря компрессору утилизация мусора будет происходить прямо внутри них. «Система будет работать на солнечных батареях, а также полностью оборудована умными датчиками», — отметил градоначальник.

Помимо этого, контейнер будет автоматически открываться при приближении к нему человека — достаточно будет только закинуть мусор внутрь, не трогая ни крышку, ни саму емкость.

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Инициатива реализуется в рамках проекта «Умный город», который в свою очередь входит в национальный проект «Жилье и городская среда» и программу «Цифровая экономика».

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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