Кремль оценил возможное возвращение назвавшей жителей бичами чиновницы на работу

К руководству Иркутской области возникнут вопросы, если чиновница, которую заподозрили в сравнении пострадавших от паводка жителей региона с бичами, вернется из отпуска на работу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так Песков прокомментировал вопрос, как в Кремле могут оценить ситуацию с тем, что результаты экспертизы в отношении руководителя пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич до сих пор неизвестны.

20 августа СМИ опубликовали аудиозапись, на которой Алашкевич оскорбительно отзывалась о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, пришедших на встречу с президентом Владимиром Путиным. Она в том числе назвала их бичами и сказала, что «не видит смысла туда таскаться».

3 сентября Песков заявил, что Алашкевич была отстранена от работы. Он уточнил, что данную информацию подтвердил губернатор региона Сергей Левченко. До этого высказывания чиновницы раскритиковал Путин. Позднее выяснилось, что отставка Алашкевич оказалась отпуском.

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