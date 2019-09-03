Отстранение назвавшей россиян бичами чиновницы оказалось отпуском

Начальница пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую заподозрили в сравнении пострадавших от паводка жителей региона с бичами, была отправлена в отпуск еще 20 августа. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Собеседник агентства рассказал, что губернатор отправил ее в отпуск на время экспертизы аудиозаписи, на которой якобы зафиксированы ее негативные высказывания в адрес местных жителей.

«Никакой информации о ее дополнительном отстранении от работы у нас нет», — пояснил источник.

Ранее 3 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Алашкевич была отстранена от работы. Он уточнил, что данную информацию подтвердил губернатор региона Сергей Левченко. До этого высказывания чиновницы раскритиковал российский лидер Владимир Путин.

На аудиозаписи, распространенной 20 августа, Алашкевич оскорбительно отзывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, собравшихся на встречу с Путиным. Как утверждает чиновница на записи, губернатор сказал, что она должна находиться в городе. На это она говорит, что «не видит смысла туда таскаться». Не исключено, что запись была смонтирована.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. За время паводка подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

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