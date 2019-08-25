В аудиозаписи назвавшей россиян бичами чиновницы нашли признаки монтажа

Специалисты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы начальница пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич назвала пострадавших от наводнения в Тулуне быдлом и бичевней. Об этом сообщает ТАСС.

«Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж. Я сразу же сказал для большей объективности запросить как минимум еще одну экспертизу или две», — заявил губернатор региона Сергей Левченко в разговоре с агентством.

Левченко добавил, что на проведение дополнительных экспертиз потребуется не меньше недели. Он также отметил, что решение будет приниматься в зависимости от результатов экспертизы.

Ранее сама чиновница, до окончания проверки находящаяся в отпуске, назвала запись фальсификацией.

На аудиозаписи, распространенной СМИ 20 августа, женщина оскорбительно отзывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, собравшихся на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает женщина на записи, губернатор сказал, что она должна находиться в Тулуне. На это она говорит, что «не видит смысла туда таскаться».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!