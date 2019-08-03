Мутко призвал иркутских чиновников набраться мужества в борьбе с паводком

Вице-премьер России Виталий Мутко раскритиковал муниципальные власти Иркутской области из-за работы по решению жилищных вопросов жителей, пострадавших в результате паводка. Он также призвал чиновников набраться мужества и взять себя в руки, передает РИА Новости.

«Мы простаиваем из-за вас, главы муниципальных образований. <…> Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный. <...> Без вас здесь, мужики, не разберемся. И губернатор здесь без вас не разберется. Быстрее в руки возьмите в себя», — сказал Мутко.

По словам вице-премьера, главы районов тормозят решения по обследованию домов, задерживают выдачу сертификатов и других документов. Он отметил, что никто из пострадавших от паводка еще не переехал в новое жилье.

В начале июля Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова. Поводом для обращения стало то, что Худоногов во время наводнения в первую очередь направил коммунальные службы Нижнеудинска к себе домой, чтобы те устранили последствия паводка.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В результате ЧП погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. В зоне подтопления оказались около 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Большая часть из них не подлежит восстановлению. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

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