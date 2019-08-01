Еще в одном российском регионе ввели режим ЧС из-за паводка

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подхода паводка на Амуре, который приближается со стороны Амурской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Губернатор Александр Левинталь отметил, что на сегодняшний день угрозы полного подтопления населенных пунктов нет. В некоторые районы завезли материал для отсыпки и построения ограждений, а также производится закупка дополнительного количества медикаментов и продуктов питания. В Ленинский и Октябрьский районы области доставили рукава, которые создадут преграду паводку, они готовы к установке.

Кроме того, со 2 августа приостанавливается движение речных грузовых и пассажирских судов в пункте пропуска Нижнеленинское и грузовых судов в пункте пропуска Амурзет.

ЕАО стала шестым российским регионом, где ввели режим ЧС. Он уже действует в Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях, Якутии и Бурятии. В Иркутской области и Красноярском крае наблюдается сложная обстановка с лесными пожарами. Кроме того, Иркутскую область настигла вторая волна паводка.

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