Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди

В Красноярском крае и Иркутской области будут вызывать искусственные осадки для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

Уточняется, что для проведения работ вылетел специальный самолет-зондировщик Ан-26. Сначала он направится на север Иркутской области, затем — на дозаправку в Усть-Кут. После этого самолет направится в Эвенкийский район Красноярского края, где, по оценкам специалистов, облака пригодны для искусственного вызывания дождя.

Отмечается, что осадки, вызванные при помощи запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром, снизят пожарную опасность и помогут наземным силам остановить распространение пожаров.

Ранее в МЧС России сообщили, что причиной распространения пожаров на большой площади стали недостаточные меры тушения очагов возгораний. По словам заместителя начальника центра «Антистихия» Сергея Абанина, в регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза, но активных мер по тушению большинства очагов все равно предпринято не было.

Материалы по теме «О помощи просит весь город, а в ответ тишина!» В Сибири полыхают пожары. Россияне страдают от смога, но огонь никто не тушит

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку для выявления умышленных поджогов леса. Медведев распорядился ввести контроль за содержанием вредных веществ в воздухе и состоянием здоровья местных жителей в населенных пунктах, где зафиксировано задымление.

31 июля стало известно о намерении шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести обряд по вызову дождя в районах, где бушуют масштабные лесные пожары. Встреча пройдет 4 августа на байкальском острове Ольхон. Буддийские священнослужители — ламы тоже вызвались совершить подобный обряд.

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области и в Красноярском крае. Смог накрыл некоторые города Сибири и Забайкалья, жителям выдают средства индивидуальной защиты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!