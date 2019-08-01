Названа причина распространения лесных пожаров в Сибири

Причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади стали недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин, передает ТАСС.

«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», — отметил он.

Абанин добавил, что площадь пожаров увеличилась из-за длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов.

Материалы по теме «О помощи просит весь город, а в ответ тишина!» В Сибири полыхают пожары. Россияне страдают от смога, но огонь никто не тушит

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку для выявления умышленных поджогов леса в Сибири. Также Медведев распорядился ввести контроль за содержанием вредных веществ в воздухе и за состоянием здоровья местных жителей в тех населенных пунктах, где может быть задымление от пожаров.

31 июля глава правительства пообещал, что на борьбу с огнем выделят дополнительные средства из резервного фонда правительства. Президент Владимир Путин приказал армии присоединиться к тушению лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Военные намерены справиться с возгораниями в течение пяти дней.

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области и в Красноярском крае. Смог накрыл некоторые города Сибири и Забайкалья, жителям выдали маски.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!